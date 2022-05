Torna nel Biellese "Il tempo è denaro", dedicato alla prevenzione e al contrasto del gioco d'azzardo

Terza tappa nel Biellese per il progetto "Il tempo è denaro", dedicato alla prevenzione e al contrasto del gioco d'azzardo: oggi, lunedì 9 maggio 2022, dalle ore 12 alle 15,30, al Centro commerciale Gli Orsi.

Come nelle date precedenti sarà presente un'unità mobile con operatori opportunamente formati e Alessandro Ganci educatore professionale del Servizio per le Dipendenze Patologiche dell'ASLBI, per offrire ai frequentatori delle sale giochi un consulto gratuito e un supporto cercando di ridurre i rischi derivanti dal gioco.

L'iniziativa è promossa dalla Regione Piemonte con il Dipartimento Patologia delle Dipendenze dell’AslTo3 e il Dipartimento Patologia delle Dipendenze Quadrante Nord Piemonte (Novara, Biella , Vercelli e VCO) quali enti promotori.