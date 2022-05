Mongrando ricorda Rinaldo Antonino, Filoni: “Mai dimenticare il suo sacrificio” FOTO

“Senza la memoria siamo tutti più fragili e tutti più deboli. Abbiamo il dovere di ricordare e non dimenticare mai chi ha sacrificato la propria vita per questo paese”. Parole commosse e ricche di significato quelle pronunciate dal sindaco di Mongrando Antonio Filoni nella mattinata di oggi 9 maggio, in occasione della giornata dedicata alle vittime del terrorismo.

La cittadinanza, insieme alle più alte cariche militari-istituzionali e rappresentanti del Gruppo Sella, ha preso parte alla cerimonia di commemorazione della guardia giurata Rinaldo Antonino, barbaramente uccisa il 15 maggio 1981, davanti alla filiale della Banca Sella del paese. Presenti anche la vedova Mara, insieme alla figlia Mara.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha ricordato il periodo storico degli anni di piombo, iniziati nel 1969, che hanno lasciato dietro di sé “una scia di sangue sotto i colpi dei terroristi neri e rossi. Sono caduti sindacalisti, giornalisti, politici, uomini e donne delle forze dell'ordine e tanti civili: 420 morti, più di 2mila feriti, molti con danni permanenti, e oltre 14mila attentati. Il nostro Biellese non è stato risparmiato da quell'onda sanguinaria: prima con l'uccisione del vicequestore Francesco Cusano, poi a Mongrando con l'assassinio di Rinaldo Antonino, barbaramente ucciso in questi portici. Caduto mentre stava facendo il suo lavoro”.

Parole di vicinanza alla famiglia sono giunte anche dall'assessore, nonché consigliere provinciale Luisa Nasso. Infine, è stata deposta la corona d'alloro sotto la targa della guardia giurata e osservato un minuto di silenzio.