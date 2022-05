Biella, Liceo Sella: oggi i ragazzi del Classico tornano a casa

Oggi le 14 classi del Liceo Classico Sella tornano in via Addis Abeba - Foto archivio newsbiella.it

Ultimo mese di scuola a “casa” per le 14 classi del Liceo Classico Sella di Biella, che oggi, lunedì 9 maggio, torneranno a fare lezione nelle aule del secondo piano della sede di via Addis Abeba, dopo otto mesi in “trasferta” per la bonifica dall'amianto.

“E' stata una corsa contro il tempo – ha dichiarato il preside Gianluca Spagnolo in un video pubblicato sulla pagina Facebook della scuola - in cui abbiamo lavorato fino all'ultimo per permettere il rientro di oggi. Le 14 classi sono completamente funzionali con collegamento ad internet, lavagne interattive multimediali e rispetto dei distanziamenti covid. Durate l'estate saranno tinteggiati soffitti e pareti”.

Dovranno invece aspettare il prossimo anno scolastico le 36 classi dei licei Linguistico ed Artistico, che concluderanno l'anno nelle attuali sedi di Città Studi e Ludoteca, e che, da settembre, torneranno nelle aule di “casa” dei piani terra e primo di via Addis Abeba, attualmente bonificati ma non ancora pronti.