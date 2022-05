Area cani lungo via La Marmora a Biella, un lettore: "Passaggio completamente ostruito quando piove", FOTO

Questi sono i giardini in centro Biella in via La Marmora all’ingresso dell’area chiusa adibita ai cani nei giorni scorsi quando ha piovuto tanto. Il passaggio era completamente ostruito dall’acqua e melma, era praticamente impossibile transitare senza inzupparsi di acqua ecc. Già quando è asciutto l’area è sempre sporca figuriamoci quando piove tanto. In assenza di tombino o altro è normale che succeda ciò, mi chiedo se si possa fare qualcosa.