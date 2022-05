Sconfitta nell'ultima partita della stagione per i gialloverdi: Parabiago vs Biella Rugby 43-20

Campionato Nazionale Maschile Serie A, XVIII giornata

Rugby Parabiago v Biella Rugby Club 43-20 (31-0)

Marcatori: p.t. 3’ m. Fusco (5-0), 6’ m. Grillotti tr. Grillotti (12-0), 11’ m. Grillotti tr. Grillotti (19-0), 17’ m. Sanchez tr. Grillotti (26-0), 25’ m. Baudo (31-). S.t. 46’ m. Ceaprazaru (36-0), 52’ m. Oghittu (36-5), 60’ m. Lura (36-10), 66’ m. Lura (36-15), 75’ m. Lura (36-20), 80’ m. Fusco tr. Grillotti (43-20).

Rugby Parabiabo: Grillotti, Ceaprazaru, Albano (48’ Durante), Schlecht (Vcap) (48’ Mamo) , Baudo, Sanchez (50’ Grassi), Coffaro (50’ Castiglioni), Mikaele (Cap), Dell’acqua (50’ Schlecht ), Fusco, Rizzato, Brioschi, Coralli Diez (48’ Polio), Fulciniti (48’ Corbetta), Catalano (48’ Polio).

All. Mamo Biella Rugby Club: Foglio Bonda; Ongarello (48’ Lura), Morosini, Grosso (cap.), Martinetto; Musso (41’ Sciarretta), Besso; Catalano, Mondin (48’ Oghittu), Zanotti (41’ Givonetti); Passuello (41’ Bertone), Panaro; Chaabane (7’ Vaglio Moien), Romeo (58’ Panigoni), Zacchero (2’ Ledesma).

All. Porrino

Arb. Fasson AA1 Negro; AA2 Scura

Cartellini: 60’ giallo a Brioschi (Rugby Parabiago); 55’ giallo a Panigoni (Biella Rugby)

Calciatori: Grillotti (Rugby Parabiago) 4/7; Morosini (Biella Rugby) 0/4

Note: Campo in discrete condizioni, Cielo coperto, temperatura piacevole. Presenti circa 500 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Parabiago 5; Biella Rugby 1

Player of the Match: Pablo Sanchez (Rugby Parabiago)

Serie A – risultati XVIII giornata: Amatori Alghero – VII Torino Rugby 26-15; Asd Milano – I Centurioni 27-10; Rugby Parabiago – Biella Rugby 43-20; Cus Genova - Pro Recco 56-3.

Classifica: Cus Torino punti 77; Biella Rugby 64, Parabiago 56; Rugby Milano 48; I Centurioni 46, Amatori Alghero 29; VII Torino 24; Cus Genova 19, Pro Recco 0.

Non è finita come meritava, la stagione 2021/2022 per i gialloverdi che fino a questo momento avevano ceduto solo alla capolista Cus Torino. Oggi Grosso e compagni sono stati sconfitti sul campo di Parabiago con il punteggio di 43-20. Uno scivolone che non permette di ‘chiudere in bellezza’, ma che non può offuscare quanto di meraviglioso questi ragazzi hanno saputo costruire nel corso di questi lunghi e difficili mesi. Biella Rugby chiude ufficialmente al secondo posto della classifica di girone con quindici vittorie su diciotto partite giocate.

Con Parabiago era l’ultima gara, quella che al fine della classifica non contava, ma era pur sempre una gara. Forse è mancato lo stimolo, forse l’orgoglio, di certo il piglio con il quale il nostro XV è sceso in campo non ha reso onore ad una stagione giocata a mille. Formazione rimaneggiata, soprattutto tra gli avanti per la lista gara di oggi, coach Porrino ci teneva a dare spazio ai giovani che si sono allenati per mesi con costanza ed impegno, senza riuscire a conseguire un buon minutaggio. Le aspettative erano comunque elevate. Il risultato non adeguato. Biella per tutto il primo tempo, concluso a zero punti, non si è visto sul campo. Per i padroni di casa, sei mete e tre trasformazioni.

Meglio la ripresa, anche se iniziata con la sesta meta non trasformata di Parabiago. Il cambio di attitudine tra le fila di Biella si vede, ma per la prima azione concreta occorre aspettare il 52’, quando Oghittu trova lo spazio e segna la prima meta per i gialloverdi. Ne seguiranno altre tre, tutte arrivate per mano di Lura. Nessuna trasformazione per Morosini, decisamente in giornata negativa.

Concludono nel migliore dei modi i padroni di casa che, prima di dedicarsi ai meritati festeggiamenti, segnano e trasformano per l’ultima volta.

Marco Porrino: “L’attitudine dimostrata oggi in campo non era proprio adeguata. Camminavamo sul campo, un peccato. Fortunatamente nella seconda parte della partita qualcosa è cambiato, ma non è bastato. Al nostro livello nessuno può permettersi di fare risultati abbassando la guardia, ogni partita va vissuta con l’atteggiamento e l’attitudine corretta. Sempre. A maggior ragione se sono giovane e mi viene data l’occasione per dimostrare qualcosa. Dai giovani sono un pochino deluso. Paradossalmente erano quelli che avrebbero dovuto avere motivazioni maggiori nell’affrontare la partita di oggi. Mi spiace perché potevamo chiudere la stagione in altro modo. Mi auguro che questa sconfitta possa essere d’insegnamento per il futuro. Sempre per cercare qualcosa di positivo nella gara appena conclusa, posso dire che mi sono piaciuti Givonetti, Sciarretta, Oghittu e Mondin. Tra i più vecchi, bene Edo Romeo. Se vogliamo arrivare primi bisogna avere la fame dei secondi, si dice, noi quest’anno siamo arrivati secondi, speriamo ci rimanga questa fame”.