Gli angeli dell'acqua, 30 diplomati al corso di assistente bagnanti: ci sono anche 10 studenti

Sono stati 30 gli assistenti bagnanti diplomati nel corso “Gli Angeli dell’acqua”, slogan scelto dalla Federazione Italiana Nuoto per promuovere il corso assistente bagnanti per piscina. L’esame finale del corso promosso da In Sport Biella si è svolto sabato scorso al centro sportivo Massimo Rivetti.

Docenti del corso gli allenatori di nuoto per salvamento In Sport Paolo Musso e Bruno Piccolo. La commissione di esame era composta dal coordinatore regionale della Federazione Italiana nuoto sezione salvamento Luca Peyronel e da quello provinciale Attilio Marchesi , oltre che da Gabriele Pivano, responsabile In Sport Piemonte. Un progetto al quale ha aderito come da tradizione la Scuola Nuoto Federale di In Sport Biella piscina Rivetti, che in questi anni ha formato decine di “Bagnini”.

Tra i diplomati anche 10 studenti dell’Iti Quintino Sella di Biella, nell’ambito del progetto che da diversi ormai In Sport promuove proprio in collaborazione con l’istituto scolastico biellese, quest’anno rappresentato dalla docente di educazione fisica Rita Repetto. Il corso era riservato ad allievi tra i 16 e i 65 anni. Le ore di formazione sono riconosciute come alternanza scuola lavoro e il brevetto è riconosciuto dalla International Life Saving ed è valido in Europa e nel Mondo, nei 113 paesi aderenti alla I.L.S. Il programma prevedeva 20 ore di corso su piattaforma FIN, 12 ore di lezione pratica in acqua, 12 ore di lezione frontale per il conseguimento del BLSD, il Basic Life Support Defibrillation, ovvero le manovre di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore.

Il corso si propone di preparare i partecipanti a: svolgere un servizio di assistenza a coloro che praticano attività sportive, ricreative o lavorative presso gli stabilimenti balneari e le piscine, saper utilizzare le attrezzature specifiche per il soccorso del pericolante in acqua, collaborare con il sistema di Protezione Civile, se necessario, in caso di calamità naturali, saper intervenire in situazioni di emergenza in ambiente acquatico per il recupero della vittima dell’acqua e l’inizio precoce delle procedure di supporto delle funzioni vitali, conoscere le norme per la tutela delle acque e i requisiti igienico-ambientali delle acque di balneazione secondo le norme vigenti e saper effettuare i necessari trattamenti delle acque nelle piscine per il mantenimento dei requisiti richiesti, conoscere e diffondere i principi di tutela dell’ambiente, con particolare riferimento alle acque, e a riconoscere e saper segnalare un inquinamento ambientale secondo le normative vigenti in materia. Per info sui prossimi appuntamenti e corsi per assistenti bagnanti previsti dal calendario federale www.insportsrl.it/biella, o alla reception del centro sportivo Rivetti, 015 402808).

Ecco l’elenco dei nuovi assistenti Bagnanti: Caterina Bordignon, Edoardo Ceroni, Roberto Certisi, Alice Cigna, Federico Mattia D’Oria, Sara De Santis, Margherita Gavietto, Pietro Germinetti, Alessandro Innocente, Fulvio Calogero Magnone, Francesca Marchesi, Mattia Maruccatti, Valentina Massaro, Caterina Momi, Letizia Morbelli, Mattia Negri, Nicola Perotto, Stella Preveato, Silvia Salino, Federico Schintone, Stefano Vercesi, Leonardo Vezzù, Mattia Ceria, Gregorio Delsignore, Filippo Faraci, Lorenzo Farasin, Maddalena Ghisu, Samuele Malaponti, Camilla Marzanati.