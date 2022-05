SPB Ilario Ormezzano Sai lotta per tre set, ma cede alla squadra della Pallavolo Alba

Buona prova di squadra per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che davanti ad un avversario molto forte è riuscita a fare una bella figura e a giocare una pallavolo di qualità. La prima partita del girone dei playoff si è risolta in una sconfitta, ma la società è contenta del lavoro dei ragazzi e il pubblico presente alla partita ha dimostrato che la pallavolo può ancora suscitare emozioni forti.

“Siamo stati in partita per buona parte della gara - dice il libero Stefano Vicario -. Nel primo set abbiamo avuto la possibilità di portarci in vantaggio, ma non siamo riusciti a sfruttare al meglio i pochi passi falsi dei nostri avversari. Sapevamo che loro sono molto forti e preparati, noi abbiamo dato il massimo su ogni pallone cercando di non mollare mai. Credo che il nostro impegno abbia entusiasmato il pubblico, accorso numeroso sugli spalti e questo non può che far piacere a noi e alla società.”

Il girone non è ancora finito e i nostri ragazzi ci hanno abituato a non abbandonare mai le speranze, fino alla fine. La prossima partita si disputerà a Novara, avversaria conosciuta e dall’indiscutibile valore. In bocca al lupo!

SPB Ilario Ormezzano Sai - Pallavolo Alba 0-3

Parziali: 25-27; 18-25; 15-25.

SPB: Bertoni 0, Brusasca 1, Gallo 1, Guala 1, Marchiodi 10, Rastello 0, Ricino 3, Scardellato 17, Silvestrini 5; Libero Vicario.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di playoff di Serie C con tutti gli impegni della nostra Ilario Ormezzano Sai SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/39259/1