La Serie D Esso Maxemy conquista la salvezza con una grande vittoria in casa del Sant’Anna Volley

Grande soddisfazione per la Serie D Esso Maxemy, che conquista la salvezza con una giornata di anticipo. La vittoria contro il Sant’Anna Volley permette ai ragazzi di coach Simone Marangio di centrare l’obiettivo stagionale, ancora più meritata perché avvenuta in campo avversario.

“Era una partita decisiva - dice coach Marangio - e l’abbiamo affrontata come una vera finale, contro una squadra che in campionato non eravamo mai riusciti a battere. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, che hanno messo in campo tutta l’attenzione e la grinta che avevo chiesto. Dopo settimane di sforzi e lavoro vediamo realizzarsi un fantastico risultato alla fine del nostro percorso, voluto e ricercato con grande impegno. Ora ci concentriamo sull’ultima partita per concludere al meglio la stagione, giocando come se fosse un’altra finale.”

Complimenti alla nostra Serie D Esso Maxemy per aver conquistato la salvezza nel primo anno di competizione a livello regionale! Una vittoria del genere fa bene all’ambiente pallavolistico biellese e a tutta la SPB, che si vede ripagata del continuo credere nei giovani talenti del territorio.

Sant’Anna Volley - SPB Esso Maxemy 1-3

Parziali: 26-28; 22-25; 25-23; 19-25

SPB: Aiazzone 2, Badini 0, Barausse 0, Bottigella 11, Mazzoli 16, Pelle 9, Rege 5, Sarasino 16, Spinello 12; Libero Pelosini. N.E. Pozzi.

A questo link potete trovare il calendario delle partite di Serie D con tutti gli impegni della SPB Esso Maxemy : https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/38856