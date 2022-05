Porta e Santi al Rally Targa Florio: ventesima posizione assoluta e vittoria in classe 2000, FOTO

Porta e Santi al Rally Targa Florio: ventesima posizione assoluta e vittoria in classe 2000

Splendida esperienza per i portacolori della scuderia biellese Rally & co Pierluigi Porta e Giuliano Santi che a bordo della loro Ford Escort rs 2000 hanno partecipato al Rally Targa Florio storico, erede di quella che fu fino al 1977 una delle corse simbolo del mondo tanto da venire chiamata semplicemente "A cursa".

Ventesima posizione assoluta e vittoria in classe 2000 per il duo biellese in terra siciliana, risultato che poteva essere migliore di 3 posizioni causato dai ritardi accumulati nella giornata, che hanno costretto tutti a percorrere l'ultima prova speciale al buio.

Prossimo appuntamento il rally campagnolo, quarta tappa del campionato italiano rally auto storiche.