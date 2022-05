Come arredare il giardino conciliando estetica e risparmio

Arredare il giardino conciliando estetica e risparmio: realtà o pallida utopia? Realtà, e senza problemi. Esistono infatti diverse dritte tanto semplici quanto utili per raggiungere l’obiettivo appena citato. Nelle prossime righe, alcune delle più importanti.

Scegli piante perenni

Il primo consiglio per arredare il giardino senza spendere troppo prevede il fatto di focalizzarsi sulle piante perenni. Specie che richiedono una manutenzione ridotta, durano quasi tutto l’anno e permettono di apprezzare dei risultati fantastici dal punto di vista dei colori. Dalla petunia fino all’inconfondibile lavanda, perfetta per i giardini con un mood provenzale ma non solo, le alternative sono tantissime e non resta che farsi guidare dal cuore per trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

Sfrutta le opportunità del web

L’e-commerce legato al mondo della casa macina, da diversi anni ormai, dei numeri straordinari. Non importa che l’obiettivo sia quello di acquistare una griglia per barbecue per rendere speciali le grigliate all’aperto piuttosto che un dondolo: in pochi click, ci si può trovare davanti a offerte a dir poco vantaggiose. Un consiglio furbo prevede il fatto di iscriversi alle newsletter dei propri shop preferiti. Si avrà così così modo di usufruire di vantaggiosi sconti non solo sul primo acquisto, ma anche in occasioni speciali come le feste, i saldi, il proprio compleanno, l’anniversario aziendale.

Arredi in ferro battuto? Sì, grazie!

A prescindere che lo stile del giardino sia moderno piuttosto che Shabby Chic, c’è un materiale che è in grado di competere con molti punti in più rispetto agli altri dal punto di vista dell’eleganza: stiamo parlando del ferro battuto. Tra i suoi vantaggi è possibile citare il fatto che, rispetto al legno, dura molto di più e richiede una manutenzione inferiore, il che è fantastico se si punta a tenere sotto controllo il portafoglio.

Gazebo? Meglio un ampio ombrellone

Vuoi arredare il giardino senza spendere cifre eccessive? Compra un ampio ombrellone. Rispetto alla soluzione del gazebo - oggettivamente molto affascinante e non a caso richiesta da tantissimi utenti - ha un costo di gran lunga inferiore e permette di apprezzare comunque un notevole refrigerio.

Ragiona in ottica sostenibile

Allestire il giardino conciliando estetica e risparmio è possibile. Per riuscirci, è molto importante ragionare in ottica sostenibile. Perché, per esempio, acquistare un vaso nuovo quando si ha la possibilità di dare nuova vita a qualche vecchio pneumatico utilizzandolo come porta fiori ed evitando di disperdere nell’ambiente un rifiuto pericolosissimo?

Focus sui tessili

I tessili possono aiutare tantissimo a rendere bello un giardino senza dimenticare il risparmio. Dei cuscini per sedie scelti in maniera mirata possono fare la differenza dal punto di vista dell’estetica e dell’attenzione ai soldi.

I vantaggi dell’usato

Un giardino, come ben si sa, deve essere mantenuto nel tempo. Quando si chiama in causa questo aspetto e si cerca di capire come conciliarlo con il risparmio, è doveroso rammentare la possibilità di sfruttare i vantaggi dell’usato. Online, infatti, si possono acquistare strumenti come il tagliaerba sapendo che hanno già alle spalle una storia, ma anche con la consapevolezza di ottimizzare le spese. Chiara è la necessità di scegliere siti affidabili e di controllare bene le recensioni sul venditore.

Viva il fai da te

Anche il fai da te può rivelarsi una soluzione preziosa quando si punta ad arredare il giardino senza spendere troppo. Facendo un giro in soffitta si possono trovare dei veri e propri tesori. Il vecchio mobile della nonna, opportunamente ridipinto, può essere utilizzato per ricoverare parte degli attrezzi che si utilizzano per il giardinaggio. Dalla scala a pioli che non si usa più in casa si può ricavare, dopo una profonda carteggiatura del legno, un affascinante porta fiori. Non resta che lasciare andare la creatività e sbizzarrirsi!