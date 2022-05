Confezione iPhone 12 senza alimentatore e auricolari: come mai?

Chi ha preso un nuovo iPhone 12, si è subito accorto che qualcosa è cambiato rispetto al passato. Infatti, nella confezione mancano l’alimentatore per caricare il dispositivo e gli auricolari. C’è un errore? È una fregatura? Queste sono domande tipiche di chi apre la confezione del suo nuovo smartphone iPhone 12 e non trova il caricabatteria. Mancano anche gli auricolari che invece erano inclusi nelle confezioni dei modelli precedenti.

Nuove politiche aziendali

Prima di tutto, meglio tranquillizzare subito: non c’è alcun tipo di errore o mancanza. Auricolari e alimentatore non sono più inclusi nella confezione degli smartphone Apple. La ragione è legata a una questione ambientale. È una nuova rivoluzione del brand che già da tempo ha tolto il jack per inserire gli auricolari dai suoi telefoni. Poca cosa se poi si tiene conto del fatto che si potevano usare gli EarPods con modalità Bluetooth. Tuttavia, oggi nemmeno quelli sono inclusi nella confezione originale. Infatti, dentro c’è solo e unicamente l’iPhone. Certo che per quello che si paga, ci si aspetterebbero alcuni accessori inclusi.

Nessun alimentatore per maggiore sostenibilità

La mela morsicata ha deciso di cambiare rotta e mettere in atto scelte concrete per la sostenibilità ambientale. Rispetto ad altri brand che millantano attenzioni ambientali solo per motivi pubblicitari, Apple ha deciso di seguire davvero i nuovi principi ambientali.

Chi è un affezionatissimo Apple probabilmente lo sa già, ma meglio ripeterlo anche per i meno informati. Da quando esistono dispositivi elettronici, è sempre presente un caricatore all’interno, un piccolo accessorio per ricaricarli. In casa è sempre comodo avere più alimentatori, magari per collegare i dispositivi nelle diverse stanze senza dover cercare l’unico alimentatore tra le quattro mura domestiche.

Il fatto che acquistando un prodotto elettronico qualsiasi c’è sempre un alimentatore, è proprio parte del problema! Per realizzare questi alimentatori sono necessarie risorse per realizzarli. Ormai tutti in casa hanno cavi e cavetti che spesso senza quasi sapere a cosa servono. Chiunque ha un cassetto – o addirittura di più! – pieno zeppo di cavi che sono stati prodotti consumando materie prime plastiche e metalli. Insomma, un bello spreco di risorse ed energie. Apple allora ha deciso di darci un taglio senza fornire un alimentatore poiché è facile che molti lo abbiano già in casa.

Tuttavia, le polemiche sulla nuova decisone del brand di Cupertino non si placano soprattutto perché i nuovi telefoni smartphone hanno bisogno di un alimentatore diverso rispetto a quello di modelli precedenti, a maggior ragione se si vuole quello con la ricarica rapida.

Imballaggi e manuali ridotti

Grazie a questa nuova politica, la confezione dell’iPhone è più sottile. Ancora una volta si tratta di un minore consumo di materiali per l’imballaggio ma non solo. Pensandoci bene, in un container trovano spazio molte più confezioni di dimensioni ridotte rispetto a prima, ottimizzando i trasporti e riducendo così le emissioni dannose per il pianeta. In questa nuova ottica, anche il manuale è più breve. Poca roba si potrebbe pensare, ma su migliaia di prodotti venduti nel mondo, qualche paginetta in meno si traduce in un enorme risparmio di carta.