Liceo Sella di Biella, a "Glass", le opere degli allievi a fianco di quelle di Silvia Levenson, FOTO

E' stata inaugurata presso BI-BOx Art Space a Biella la mostra dei lavori realizzati dai ragazzi della scuola di Biella Liceo Sella indirizzo Artistico durante il workshop con l'artista Silvia Levenson, che hanno trovato spazio accanto ad alcune sue opere.

I lavori degli studenti sono in vendita per la raccolta fondi che destineranno per l'emporio alimentare - Parrocchia Santo Stefano di Biella.

Orari d'apertura: giovedì e venerdì dalle 15 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, oppure su appuntamento.