Tollegno: Si schianta su muretto e ringhiera e centra una scala. Auto disintegrata FOTO

Auto distrutta nell'incidente di stasera intorno alle 22, a Tollegno Villaggio Filatura, dove una coppia su una Panda si è schiantata nell'ordine contro un muretto con ringhiera e finendo la corsa contro una gradinata. I residenti, dopo aver sentito il boato dello schianto e realizzato quanto era successo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sanitari del 118 e Vigili del Fuoco hanno estratto i due feriti dall'abitacolo accartocciato per l'immediato trasporto in ospedale. Al momento non sono note le condizioni della coppia. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia mentre i Vigili del Fuoco hanno eseguito anche un controllo accurato su un contatore del gas vicino al punto dello scontro, per assicurarsi che non ci fossero perdite di combustibile.