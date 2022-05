Donini, il Pd in Comune a Biella: "Di lui resterà a tutti noi un ricordo importante"

L’improvvisa e prematura scomparsa di Mauro Donini ci ha lasciati sgomenti. Nella sua lunga attività lavorativa svolta in ruoli apicali e con compiti rilevanti in un ambito - come quello degli Affari Generali - strategico per la vita di ogni Amministrazione Comunale, è sempre stato preciso, preparato, rigoroso, imparziale. Da alcuni anni era diventato anche Dirigente del Settore Cultura e Manifestazioni e la sua proverbiale serietà dei modi si stemperava in occasione di eventi artistici e lieti rivelando un animo sensibile e curioso.

Se ne è andato con il consueto stile asciutto e riservato ma di lui resterà a tutti noi, che lo abbiamo interpellato molte e molte volte durante i mandati di governo ed ora in minoranza, un ricordo importante. Alla moglie Mariella, alla figlia Valeria ed ai suoi cari siamo vicini con sincero cordoglio.