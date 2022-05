Donini, gruppo consigliare della Lega: "Ha lavorato fino all'ultimo nel silenzio"

Il gruppo consiliare della Lega esprime profonda commozione e cordoglio alla famiglia per l'improvvisa scomparsa del dott. Mauro Donini, un esempio per tutti sia come dirigente che come persona.

Ha lavorato fino all'ultimo nel silenzio, come era abituato a fare. Così come, grazie alla sua intelligenza e alla sua esperienza, si sentiva il suo operato, ora si sentirà la sua assenza. Ci mancherà e mancheranno alla città tutta la sua saggezza e i suoi modi distinti con i quali sapeva trovare le giuste soluzioni e le giuste parole per tutto. Ora noi siamo senza parole. Ci lascia increduli e addolorati.