Cossato: shopping a cielo aperto, il maltempo non scoraggia, foto Finatti per Newsbiella.it

Giornata di shopping a Cossato oggi 8 maggio. Il maltempo non ha scoraggiato i visitatori della giornata organizzata da ambulanti di Biella in collaborazione con Cossatoshop “Bancarelle in centro”.

Per l'occasione bar e negozi resteranno aperti tutto il giorno.

L'evento è dalle 9:00 fino alle 19:00 lungo via Mazzini ed inizio di via Martiri della Libertà.

Per l'occasione il Comune informa che sono istituiti il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione forzata istituzione temporanea di divieto di transito in via Giuseppe Mazzini, tratto ricompreso tra l’intersezione regolata da rotatoria con viale G.C. Pajetta e via Giacomo Matteotti, e via Martiri della Libertà, tratto ricompreso tra via Giuseppe Mazzini e l’intersezione regolata da lanterna semaforica con via Giuseppe Garibaldi e via Tarino, della Città di Cossato, dalle ore 07:00 alle ore 20:00 del giorno domenica 08/05/2022 e, comunque, fino al termine della manifestazione.