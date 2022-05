"Pronti per altri 100 anni al servizio dell'Italia" lo striscione degli Alpini di Biella a Rimini

"Pronti per altri 100 anni al servizio dell'Italia", è uno degli striscioni che hanno portato alla sfilata a Rimini in occasione dell'Adunata Nazionale oggi 8 maggio le penne nere della sezione di Biella.

Il riferimento è ai 100 anni della sezione che saranno ricordati in più occasioni durante l'anno. Nei giorni prima della sfilata il presidente Marco Fulcheri aveva sottolineato che il momento per fare festa è prima e dopo la sfilata, non durante: "Noi sfiliamo per rendere rispettoso omaggio alle 216 medaglie d’Oro, ai nostri Reduci, agli Alpini in armi schierati, idealmente a chi è andato avanti e non per fare selfie, salutare Tizio e Caio o rubare un bacio o un abbraccio a qualche signora dietro alle transenne".