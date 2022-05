Biella, Villaggio La Marmora: l'ex via Graglia sarà intitolata a Don Gibello

Don Gibello avrà una via intitolata nel suo Quartiere, al Villaggio La Marmora a Biella, l'ex via Graglia. La cerimonia è in calendario domenica 15 maggio.

Il programma prevede la Santa Messa alle 10,30, quindi alle 11,30 alcuni allievi del Liceo Sella illustreranno la mostra itinerante delle foto che hanno scattato negli angoli dei quartiere e spiegheranno anche 3 progetti che interesseranno 3 spazi sempre del Villaggio La Marmora, quindi ci sarà la cerimonia.

Alle 11,45 ci si incamminerà per l'ex via Graglia dove sarà scoperta una targa dedicata a Don Gibello che verrà benedetta.