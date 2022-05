A Biella due incontri di sensibilizzazione sulle malattie del comportamento alimentare

Venerdì 20 maggio nel comune di Biella sarà una giornata dedicata alle malattie del comportamento alimentare. Sono due gli appuntamenti in programma: al teatro sociale Villani, dalle ore 09 alle 12, si svolgerà un incontro riservato agli studenti mentre, dalle ore 16 alle19, palazzo Ferrero ospiterà il secondo incontro, aperto a tutti su prenotazione al sito www.informagiovanibiella.it.



L’evento è organizzato dall'Assessorato Politiche Giovanili della Città di Biella e da Informagiovani Biella, in collaborazione con Mi Nutro Di Vita. Saranno presenti: Fiorenza Sarzanini (Vice Direttrice del Corriere della Sera), Leonardo Mendolicchio, Francesca Sali, Agnese Buonomo, Animenta, Così come sei, Associazione Dedalo.