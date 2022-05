Adunata degli Alpini a Rimini, Cirio: "Il Piemonte c'è"

Giornata di eventi straordinari oggi in Piemonte, dall’ingresso ufficiale nella diocesi di Susa del nuovo arcivescovo di Torino, all’apertura ufficiale dell’Eurovision alla Reggia di Venaria. "Ma un mio pensiero speciale - dichiara il Governatore Alberto Cirio - va anche alla grande Adunata degli Alpini in corso a Rimini. Il Piemonte c’è con il nostro vice presidente Fabio Carosso e migliaia di penne nere piemontesi che portano in Emilia Romagna i colori e la passione della nostra Regione".