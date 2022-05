Adunata Alpini, tante penne nere biellesi a Rimini: "Bello rivedersi dopo anni" FOTO

Cresce l’attesa per l’inizio dello sfilamento della 93° Adunata degli Alpini, che andrà in scena alle 9 di questa mattina, 8 maggio, sul lungomare di Rimini. Luogo designato per l’edizione 2022 dopo tre anni di stop a causa dell’emergenza pandemica.

Tante le penne nere presenti, numerosi i biellesi giunti da ogni angolo della nostra provincia (insieme a parenti e amici degli Alpini) per prendere parte ad un evento che mancava da tanto tempo e vede la presenza, in piazza Malatesta, dell’opera “Espressione Alpina” dell’artista Paolo Barichello. A colpire maggiormente il clima di festa e partecipazione dei vari gruppi.

Di seguito sono riportate le dichiarazioni e le impressioni a caldo di alcuni capigruppo e sindaci (nonché Alpini) biellesi impegnati a Rimini.

Andrea Antoniotti (sindaco di Sagliano Micca e Alpino): “Nutro sensazioni piacevoli, siamo di nuovo tutti assieme dopo tre anni di stop Covid. Mi ha profondamente colpito rivedere così tante penne nere riunite tutte assieme. La volontà di stare insieme è forte, sarà una grande edizione”.

Alberto Ferraris (Candelo): “Dopo tre anni di attesa è finalmente adunata: ce n’era davvero bisogno. I bilanci finali si faranno a posteriori ma si avverte un grande senso di appartenenza e partecipazione”.

Paolo Massaro (Gaglianico): “Fantastica esperienza, bellissimo trascorrere questi momenti insieme al nostro gruppo. Felicità, gioia: sono i sentimenti che più si osservano girando per la città”.

Sergio Poletto (Cossato-Quaregna): “Davvero emozionante tornare a rivedersi dopo tre anni di Covid. Mi ha profondamente colpito l’arrivo delle bandiere il primo giorno di adunata: un momento davvero toccante”.

Guido Rocchi (Graglia): “Bello trovarsi tutti insieme, da oltre 50 anni partecipo alle adunate e ogni volta è una grande emozione”.

Stefano Trinchero (Zimone): “Essere qui è un emozione indescrivibile. Ogni adunata è attesa, quella di quest’anno ancora di più. Il meteo non è quello immaginato ma l’atmosfera che si respira riempie di gioia il cuore. L’adunata 2022 ha un valore significativo poiché cade nei giorni di fondazione del nostro gruppo, che compie 55 anni. Un traguardo importante da festeggiare in compagnia”.

Il passaggio degli Alpini è previsto intorno alle 12 di oggi.