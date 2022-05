Valdilana, per i 70 anni del CAI Trivero arriva l’alpinista Hervé Barmasse

Il 2022 rappresenta l’anno del 70° anniversario del CAI di Trivero, fondato nel 1952 e rimasto sottosezione di Biella fino al 1995, anno in cui si è reso autonomo. Per celebrare la ricorrenza sono state organizzate diverse iniziative tra cui, giovedì 12 maggio, una conferenza con ospite l’alpinista Hervé Barmasse.



La serata, in partenza alle 21, si svolgerà al cinema comunale Giletti, in località Ponzone a Valdilana, dove si potrà accedere liberamente. Data la capienza limitata si raccomanda la prenotazione al numero 348.1748441 oppure scrivendo a cai.trivero@libero.it.