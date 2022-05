Pettinengo: taglio del nastro per la nuova biblioteca, FOTO

Grande festa questa mattina di sabato 7 maggio a Pettinengo per l'inaugurazione della nuova biblioteca il Piazza della Vittoria intitolata a LUIGI PRALAVORIO, conosciuto come "Papà Geppetto", giornalista, attore di teatro e di cinema nonché commediografo, che aveva lasciato nel testamento i suoi circa 2.700 volumi, al Comune perché fosse istituita una biblioteca comunale.

A fare gli onori di casa il sindaco Gian Franco Bosso. Presenti anche il Prefetto Franca Tancredi, il Questore Claudio Ciccimarra, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, per la Regione l'assessore Elena Chiorino, oltre che una rappresentanza di sindaci del territorio.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati dei fiori alle due volontarie storiche della biblioteca Anna Bolla e Piera Canuto, e gli studenti delle scuole e alla Piccola Fata hanno intrattenuto i presenti con letture, musiche e canti e hanno inoltre realizzato una “mappa” di Pettinengo con il telaio.

“Vuole essere non solo per Pettinengo questa realtà – ha dichiarato il sindaco Gian Franco Bosso - ma da supporto alle scuole che per noi sono una priorità. Grazie ai fondi della Regione abbiamo anche ampliato gli orari del micronido che oggi non ha più posto per altri iscritti, non era mai capitato”. L'amministrazione ha ricevuto i complimenti per l'iniziativa “encomiabile” da parte del Prefetto, ma anche dal presidente della Provincia: “Leggere non va più di moda purtroppo – ha invece esordito Ramella Pralungo - , ma si deve insistere, si deve insegnare ai propri bimbi a farlo, gli si deve insegnare a sognare attraverso le immagini. Ci vuole tempo, dobbiamo leggere con loro. Godetevi questa opera che non è stato semplice realizzare e complimenti davvero, è ora di godersi i frutti di questo grande sogno che è diventata realtà”.