Tennistavolo, Splendor chiude il campionato con una vittoria

Si chiude per lo Splendor Unipol Sai il campionato regionale D2 di tennistavolo. Alla palestra Da Vinci i ragazzi capitanati da Riccardo Trevisan si aggiudicano con un perentorio 5 a 0 l’incontro con il T.T. Romagnano.

Doppiette per Luca Casanova e Riccardo Pegoraro, mentre Riccardo Trevisan si aggiudica il restante incontro fissando il punteggio finale. La formazione cossatese chiude a metà classifica il suo campionato che l'ha vista vincere gli scontri diretti per una salvezza tranquilla e qualche rimpianto per alcune sfide con compagini di qualità superiore ma che potevano avere esito diverso.

Appuntamento alla prossima stagione dove lo Splendor cercherà di schierare due formazioni competitive per tornare a lottare al vertice.