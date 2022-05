Pella: "Rapporto Civico 2022 sulla Salute invita a colmare disuguaglianze e garantire pieno accesso alle cure"

“Il Rapporto Civico 2022 sulla Salute, presentato da Cittadinanzattiva, invita al massimo impegno per colmare le disuguaglianze territoriali e garantire pieno accesso alle cure per tutti i cittadini”. A dirlo Roberto Pella, capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia.

“Il lascito della pandemia é totalmente sconfortante dai dati dell'indagine emersi: quasi due anni di attesa per una mammografia, circa un anno per una ecografia, una tac o un intervento ortopedico; rinuncia alle cure nel corso del 2021 per più di un cittadino su dieci; screening oncologici in ritardo in oltre la metà dei territori regionali e coperture in calo per i vaccini ordinari – spiega - Risulta essenziale una presa di consapevolezza a livello istituzionale di questi dati e una conseguente azione di programmazione e implementazione delle risorse stanziate dal PNRR: dalle case di comunità alla digitalizzazione, dall'offerta dei servizi di prossimità alla formazione degli operatori, dobbiamo puntare a realizzazione una vera e propria integrazione socio-sanitaria all'interno di reti territoriali dove il cittadino, prima ancora che paziente, possa beneficiare, equamente su tutto il territorio, di servizi, assistenza, cure e trattamenti. Serve un'azione sinergica tra i livelli che, a vario titolo, sono coinvolti da sanità e salute e serve più dialogo tra le competenze”.

“Tra gli esiti positivi – conclude - sicuramente la pandemia ha portato solidarietà e fiducia nella ricerca, come supporto al processo decisionale, e da tali aspetti bisogna ripartire per costruire relazioni solide di fiducia e il Servizio Sanitario Nazionale del prossimo futuro”.