Noi di centro, in arrivo a Biella i vertici del partito. Frandino: “Obiettivo? Iniziative di sviluppo territorio”

Noi di centro, il partito di Clemente Mastella si sta strutturando nel Biellese: nei prossimi giorni infatti arriveranno a Biella i vertici nazionali e regionali per discutere di come organizzare il partito nel territorio; inoltre, si prepara un evento pubblico dopo l'estate per presentare ufficialmente il partito che intanto sta avviando contatti con le forze centriste biellesi.

"Stiamo lavorando molto - dice Enrico Frandino presidente provinciale- a breve si inizierà un giro di colloqui con i responsabili delle segreterie del partiti a vocazione centrista. Il nostro obbiettivo è condividere e realizzare iniziative volte al bene comune e allo sviluppo del territorio".