Comune di Biella: alla Lega la 2^ commissione consiliare con Gianni Ferrari presidente

«Ringrazio i consiglieri della 2^ commissione per la fiducia e in particolare il vicepresidente, Claudio Milan. Il mio impegno da presidente – annuncia Gianni Ferrari, consigliere comunale della Lega Salvini Piemonte e neo eletto presidente della 2^ commissione del Comune di Biella – sarà realizzare un rapporto continuo e costante con l’assessore competente, collaborando per il miglioramento dell’attività della commissione stessa e quindi delle azioni politiche. Sarò sempre disponibile ad ascoltare tutti i membri della commissione e valutare con loro eventuali possibilità di intervento.

Tanto lavoro è stato fatto dall’attuale amministrazione e tanto lavoro è ancora da fare. Un aspetto importante e delicatissimo per i conti del Comune – prosegue Ferrari – sarà l’incidenza della presa in carico, avvenuta il 1 gennaio 2022, della fatturazione e della riscossione delle bollette delle tariffe rifiuti di SEAB. Questa amministrazione, in particolare nelle persone dell’assessore Silvio Tosi e del sindaco Claudio Corradino – ai quali va il nostro ringraziamento – ha fatto il massimo per aiutare la società ad uscire dalla situazione di gravissima difficoltà nella quale versava al tempo del nostro insediamento: abbiamo predisposto a bilancio l’aumento di capitale, abbiamo versato i fondi Covid a favore delle imprese e quindi della SEAB, abbiamo accantonato le somme per il risanamento della discarica di Masserano, il tutto per un totale di 3,6 milioni di euro. Ma abbiamo anche cambiato il metodo di pagamento delle bollette, permettendo a tutti gli utenti di avere più tempo per pagarle e, per gli insoluti, procederemo attraverso avvisi bonari per coloro i quali eventualmente non pagheranno la bolletta in tempo, per evitare situazioni spiacevoli e sproporzionate avvenute in altri paesi quando per la riscossione del credito è stato fatto ricorso da parte di SEAB a società private».

Aggiunge un commento anche il capogruppo della Lega in Comune, Alessio Ercoli: «Complimenti e buon lavoro a Gianni Ferrari, eletto presidente della II Commissione, e un grazie all’ex consigliere – ora assessore – Gigliola Topazzo per il suo contributo. La Lega ottiene la presidenza e mantiene la vicepresidenza della commissione consiliare più importante, quella sul bilancio. Ferrari e Milan sapranno certamente fare squadra con l’assessore Tosi nell’ottica delle priorità della Lega: le manutenzioni di strade e marciapiedi, che versano in condizioni pietose non certo da 3 anni ma sui quali intendiamo intervenire fino all’ultimo centesimo disponibile nel bilancio».