MMXXII: Un percorso ideale da Fatima alla Passione di Sordevolo

Un fil rouge ideale legherà Fatima, San Giovanni Paolo II e la Passione di Sordevolo. Il tutto riassunto nell’opera MMXXII che l’artista biellese Paolo Barichello ha creato in occasione dell’edizione 2022 della Passione di Cristo e che, giovedì 13 maggio, anniversario delle apparizioni mariane a Fatima, sarà ufficialmente portata a Sordevolo e collocata all’entrata dell’anfiteatro dove, da giugno a settembre prossimi, andrà in scena la rappresentazione della Passione di Cristo.

L’anfiteatro sordevolese è, infatti, intitolato proprio a San Giovanni Paolo II, il papa che ebbe sempre a cuore il culto mariano di Fatima. L’opera di Paolo Barichello è costituita da una croce composta da 130 visi di uomini e donne, in legno di frassino invecchiato trent’anni, mantenuta in sospensione da cavi di acciaio. Si tratta di un’opera di grandi dimensioni (alta 8 metri e larga quattro) che l’artista ha creato ispirandosi a uomini e donne che, in questi anni di difficoltà e sofferenza, hanno continuato a perseguire, con determinazione e orgoglio, sogni e progetti. E proprio gli uomini e le donne di Sordevolo, con la loro Passione di Cristo, ne sono un esempio.

Del resto, mettere in scena la Passione, unico vero esempio di teatro popolare italiano che vede unita un’intera comunità, costituisce, in questo momento non facile, un obiettivo arduo in termini di impegno morale, personale e economico; un impegno che è sostenuto dalla consapevolezza del valore di una tradizione bicentenaria che non deve morire e che è sospinto da quella fede popolare che, in queste terre della Alta Valle dell’Elvo, ha sempre trovato un terreno fertile.

La croce realizzata da Paolo Barichello diventa così un simbolo di quella forza, di quella determinazione e di quella perseveranza che sono i valori con cui ogni uomo e ogni comunità possono superare i momenti difficili. Essa, nelle intenzioni dell’artista, riassume e testimonia lo sforzo del fare. Per questo è stata pensata come installazione inclinata, a indicare la difficoltà dell’ascesi, ma anche pensata per essere sospesa a simboleggiare la sospensione e l’incertezza che gli ultimi tragici eventi hanno portato nella vita quotidiana di ognuno. La composizione a croce (realizzata da due elementi separati, ma collegati da uno spesso piatto metallico di giunzione piegato a mano) di MMXXII di Paolo Barichello, con l’unione di numerosi visi di uomini e donne, vuole così identificare nella forza (non solo materialmente strutturale) e nella condivisione i mezzi per raggiungere quegli obiettivi di pace di cui l’umanità sente oggi il bisogno e che richiamano da vicino i profetici messaggi e moniti che la Madonna comunicò ai pastorelli di Fatima.

Dall’opera sono poi tratte riproduzioni dei singoli volti, in alluminio lucidato a mano; veri e propri „gioielli“ che saranno messi in vendita alla Bottega di Sordevolo, alla Gioielleria Rodighiero e al Mov-ing. La chiusura della confezione di questi “gioielli“ riprende idealmente, con il filo di ferro, l’unione della croce nell’opera di Barichello.