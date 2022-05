Dal Nord Ovest - Prova a entrare in casa, scavalcando il cancello, ma rimane agganciato (foto di repertorio)

Un uomo ha provato a rientrare a casa, scavalcando il cancello, ma è rimasto agganciato in punta. Il fatto è successo in centro a Vigone. Non riuscendo a liberarsi, l’uomo ha iniziato a urlare e a dimenarsi. I vicini hanno sentito il rumore e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i Carabinieri di Cumiana, i Vigili del Fuoco e il 118 che hanno aiutato l’uomo a scendere.