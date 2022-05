Sfalci a fuoco vicino alla Superstrada, la colonna di fumo allarma gli automobilisti

Una colonna di fumo ha allarmato diversi automobilisti nel tardo pomeriggio di oggi, 7 maggio. Stando alle informazioni raccolte, confermate da alcuni testimoni, un uomo stava bruciando alcuni sfalci vicino alla Superstrada, nel territorio di Vigliano Biellese.

Sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco per lo spegnimento del rogo: c’era, infatti, il rischio che il fumo potesse invadere il tratto di strada e creare qualche pericolo alla circolazione. In seguito, l’area è stata bonificata e messa in sicurezza.