Ladri forzano porta d’ingresso ma il vicino li mette in fuga, furto fallito a Salussola (foto di repertorio)

Ladri sull’uscio di casa ma vengono scoperti dal vicino e sono costretti a fuggire.

Tentativo di furto andato a vuoto nella giornata di ieri, 6 maggio, a Salussola: stando alle informazioni raccolte, alcuni uomini, con indosso cappellino e mascherina, hanno tentato di forzare la porta d’ingresso di un’abitazione ma, disturbati dalla presenza di un residente, si sono dati alla macchia scappando a bordo di un’auto scura.

Le successive ricerche dei Carabinieri, allertati per tempo dal cittadino, non sono riuscite a dare un volto ai malfattori. Le indagini sono in corso.