Colpo di sonno per 34enne alla guida, perde il controllo dell’auto e finisce contro palo luce

Nottata da bollino rosso per le strade biellesi: sono tre, infatti, i sinistri che si sono verificati nel nostro territorio. Il primo è avvenuto a Gaglianico: coinvolti due mezzi guidati da una vercellese di 41 anni e un biellese di 32. Entrambi non hanno riportato conseguenze gravi; discorso inverso per i veicoli, non più marcianti e rimossi dal carro attrezzi.

A Cossato, invece, una 34enne alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe finita contro un palo dell’illuminazione pubblica. A causare l’incidente, stando ai primi accertamenti, forse un colpo di sonno. In seguito, la conducente è stata trasportata in ospedale per i controlli del caso dal personale sanitario del 118.

Infine, a Candelo, un 32enne al volante ha centrato una centralina elettrica per cause ancora da accertare. Nello scontro non è rimasto ferito. Sul posto, oltre ai tecnici preposti per la messa in sicurezza, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.