Sgomento a Biella per l'improvvisa morte del Dott. Mauro Donini, dirigente del Comune di Biella di cui era stato anche Direttore Generale. Avrebbe compiuto 61 anni a giugno. Numerose le sue esperienze professionali in campo istituzionale, la sua scomparsa lascia atterriti quanti lo hanno conosciuto in ambito lavorativo e personale descrivendolo come persona capace, corretta e disponibile.