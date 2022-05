Biella, auto si ribalta in via Rosselli e donna resta incastrata tra le lamiere FOTO

Biella, auto si ribalta in via Rosselli e donna resta incastrata tra le lamiere: strada bloccata e traffico in tilt (foto di M. Bendetti per newsbiella.it)

Strada di via Rosselli bloccata e traffico deviato in altre direzioni a causa di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 7 maggio: la dinamica del sinistro non è ancora chiara ma secondo le prime ricostruzioni del caso una Fiat Panda si sarebbe ribaltata in mezzo alla carreggiata. Coinvolto anche un altro mezzo, una Citroen.

Una donna alla guida è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarla e affidarla cosciente alle cure dei sanitari del 118. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Il fatto è avvenuto in prossimità del Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella. Sul posto militari dell'Arma e Polizia.