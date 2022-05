Biella, 19enne investita in piazza Adua: in Pronto Soccorso con ferite da codice giallo (foto di repertorio)

Una ragazza di 19 anni è stata trasportata in Pronto Soccorso con ferite da codice giallo. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, 7 maggio, in piazza Adua, a Biella. Stando alle informazioni raccolte, la giovane sarebbe stata investita sulle strisce pedonali da un’auto in transito.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche la Polizia locale per gli accertamenti di rito che stabiliranno la dinamica esatta dell'accaduto.