Giornata del riuso a Candelo, tante persone in piazza Marinai d’Italia (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Una cinquantina le persone presenti alla giornata del riuso di Candelo per barattare la merce raccolta. L’evento, organizzato dal Comune, sta avendo luogo in piazza Marinai d’Italia. L’ingresso è regolamentato da un'estrazione numerica; inoltre, ogni persona può portare via con sé un massimo di 3 pezzi.