Scuola, la II A della Media Marconi a contatto con il mondo del lavoro

L’esigenza, sempre più attuale, di recuperare da parte dei giovani un contatto con la realtà, favorire l’integrazione tra scuola e mondo del lavoro e stimolare riflessioni approfondite sui progetti futuri dei giovani sono le finalità che hanno guidato la scelta dei docenti della II A della scuola Media Marconi (Istituto Comprensivo Biella 3) di proporre, alla classe un percorso sul lavoro nel corso di quest'anno scolastico.

“Dapprima abbiamo ragionato sul concetto di lavoro – dice la II A - intervistando i nostri adulti di riferimento ed ottenendo una mappa variegata delle interpretazioni sul tema. Abbiamo poi affrontato un percorso di evoluzione storica e normativa con l’insegnante di lettere, e contestualmente abbiamo sperimentato un’attività laboratoriale con un’artigiana della cartapesta nell’ambito dei progetti di Muse alla Lavagna”.

In seguito, divisi in gruppi, i ragazzi hanno esaminato i propri interessi esprimendo preferenze per alcuni mestieri, per poi incontrare e intervistare alcuni professionisti che si sono messi a nostra disposizione. “Abbiamo incontrato – raccontano i ragazzi - l’attore, l’allevatore, il cuoco e il vigile del fuoco. Altri ancora sono in agenda come il grafico pubblicitario, il poliziotto e l’ufficiale dell’esercito. I professionisti intervistati hanno risposto alle domande rispetto al percorso scolastico, alla motivazioni che li hanno condotti a questa scelta, ai sacrifici e alle rinunce che ha comportato e comporta tuttora, alle competenze che richiede ciascuno dei mestieri.

"Tutti loro, - continuano i ragazzi - pur essendo differenti per età e per esperienze, ci hanno parlato di PASSIONE e, con passione, del loro lavoro come motore che li ha condotti alla scelta e li sostiene nelle difficoltà e attraverso i sacrifici. E ci hanno parlato di TALENTO come una predisposizione che può e si deve coltivare La IIA ha compreso che il percorso di studi è importante ma che non è sufficiente per arrivare a realizzare le proprie aspirazioni".

Nello specifico, queste le impressioni dei ragazzi sulle professioni conosciute: “L’attore, dopo l’accademia ha frequentato un corso di specializzazione teatrale a Parigi. Il giovanissimo allevatore, dopo il diploma, con i suoi famigliari ha trasformato l’azienda di famiglia in un’attività moderna e dotata di impianti con tecnologia 4.0. Il cuoco ha parlato di straordinarie esperienze europee alla scoperta di prodotti e lavorazioni. Il vigile del fuoco ci ha coinvolto con il suo travolgente entusiasmo spronandoci a fare tutti i passi necessari per raggiungere i nostri sogni".

Questo percorso è stato positivo per i ragazzi della IIA: “Per noi questi incontri sono stati piacevoli, ci hanno aiutato a superare qualche stereotipo che avevamo, chissà come, costruito e abbiamo conosciuto persone interessanti. Sarebbe una colossale bugia pensare che, ora, le idee sul nostro futuro siano chiare e che la via per la scelta sia spianata. E’ certo che abbiamo qualche elemento in più per poter compiere una scelta consapevole”.