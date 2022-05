Valli Biellesi – Trofeo Oasi Zegna, passaggio delle auto ai Faggi di Biella (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

La pioggia battente di queste ore non spegne le entusiasmi degli appassionati e degli sportivi biellesi. Poco fa, ai Faggi di Biella, è avvenuto il passaggio dei mezzi partecipanti al la nona edizione della Valli Biellesi-Trofeo Oasi Zegna, la competizione di regolarità valida per il campionato italiano. La location è davvero suggestivo per un momento importante della gara.