A Biella si respira aria di motori, è partito la Valli Biellesi – Trofeo Oasi Zegna (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

A Biella si respira aria di motori. Questa mattina, 7 maggio, in Piazza Martiri, ha preso il via la nona edizione della Valli Biellesi-Trofeo Oasi Zegna, la competizione di regolarità valida per il campionato italiano. Grande curiosità hanno suscitato i mezzi storici presenti, palpabile l’entusiasmo del pubblico.

Sui propri canali social il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola ha così commentato: “Mattinata all’insegna dei motori! Tanti equipaggi arrivano da ogni parte d’Italia, passeranno nel nostro Biellese questa giornata e vedranno, al volante dei loro bolidi storici, i nostri bellissimi paesaggi! Grazie agli organizzatori e al presidente ACI Andrea Gibello per l’impegno costante per portare in città queste bellissime manifestazioni”.