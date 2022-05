Cuori di biscotto Telethon, a Crevacuore la solidarietà è di casa FOTO

“Come tutti gli anni la popolazione risponde in maniera positiva e dimostra grande sensibilità verso la ricerca scientifica”. Parole dense di soddisfazione quelle pronunciate dal sindaco di Crevacuore Ermanno Raffo, a conclusione della mattinata dedicata alla vendita benefica dei “Cuori di biscotto” di Fondazione Telethon, volta a supportare la ricerca sulle malattie genetiche rare.

L’evento, andato in scena oggi, 7 maggio, nella Piazza del Mercato di Crevacuore, ha visto la preziosa disponibilità dei volontari delle Pro Loco di Ailoche e Crevacuore, uniti in sinergia e in collaborazione con i Comuni medesimi. “La vendita proseguirà anche stasera – annuncia il sindaco Raffo – in occasione della cena degli asparagi di Ailoche. Nei prossimi giorni verrà comunicata la cifra raccolta che andrà a supportare alla ricerca scientifica”.