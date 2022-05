Soccorso Alpino, dalla Valle Cervo a Valle Mosso giornate di prove per i volontari biellesi FOTO

Soccorso Alpino, dalla Valle Cervo a Valle Mosso giornate di prove per i volontari biellesi

Giornate dedicate alle esercitazioni per gli uomini del Soccorso Alpino. Oggi, sabato 7 maggio, 25 volontari provenienti dalle stazioni di Biella e della Valle dell’Elvo e del Cervo si sono dati appuntamento alle pareti sul Cervo, tra i territori di Pavignano e Lorazzo Inferiore, per cimentarsi nelle azioni di calata, recupero e arrampicata così da mantenere in forma l’intero organico.

Nella serata di ieri, invece, la stazione di Valle Mosso ha preparato una lezione sanitaria per meglio approcciarsi alle diverse patologie che si possono incontrare nel corso di un intervento.