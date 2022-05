Nuova Alba in aiuto delle famiglia in difficoltà

Continuano le richieste di aiuto al pagamento di bollette da parte di famiglie in difficoltà, e l'associazione Nuova Alba sostiene la raccolta fondi istituita a favore dei lavoratori sospesi e delle loro famiglie.

Per fare una donazione: - Ricarica Postepay n. 5333 1711 5132 2142 intestata a Prati Elena Codice fiscale PRTLNE72L69A290K - Bonifico sull'Iban Postepay n. IT88A3608105138246390446395 intestato a Elena Prati, con causale "Donazione lavoratori sospesi".

(Le donazioni di c/c bancario non sono effettuabili perché non disponiamo di tale opzione per scelta).