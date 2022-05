Aspettando Bolle di Malto, la preview è un successo. Moscarola: “Dopo anni di chiusure è la Biella che vogliamo”

Grande successo di pubblico all’anteprima di Bolle di Malto, andata in scena ieri sera, 6 maggio, in Piazza del Monte, a Biella. L’evento ha dato il via a BIS - Il weekend del gusto e ha visto la partecipazione di birrifici artigianali e street food di qualità. Soddisfatti gli organizzatori che così commentano sui social: “Quanto ci siete mancati. Il weekend del gusto BIS - Biella Saperi & Sapori continua con un programma ricco di appuntamenti”.

Sulla stessa linea d’onda il vicesindaco Giacomo Moscarola che, sulla propria pagina Facebook, scrive: “Complimenti a Raffaele Abbattista e a tutto il suo staff per la bellissima prima serata della preview di Bolle di Malto. Piazza piena di tanta gente festosa. Dopo anni di chiusure è questa la Biella che vogliamo”.