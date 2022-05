Al via la raccolta funghi. Costi e indicazioni, e attenzione alle multe se non si è in regola

Ci siamo: benvenute le piogge che rendono anche il terreno più fertile per la nascita dei funghi.

Le Unioni Montane Valle Elvo e Valle Cervo La Bursh, a questo proposito spiegano come ci si deve comportare per raccoglierli senza incorrere in spiacevoli sanzioni. Ogni violazione comporta la confisca dei funghi ed è punita con una multa da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita per esempio la raccolta in mancanza di tesserino di idoneità o in caso di tesserino scaduto e da euro 100,00 a euro 300,00 se si esercita la raccolta senza il permesso annuale.

Una recente norma regionale ha sostituito la precedente Autorizzazione con il nuovo “TITOLO” per la raccolta, costituito dalla ricevuta di versamento. Al nuovo Titolo per la raccolta, valido sull’intero territorio regionale, non deve essere applicata la marca da bollo. I minori di anni 14, nel numero massimo di due, possono raccogliere gratuitamente i funghi purché accompagnati da una persona maggiorenne munita di titolo per la raccolta. La ricevuta di versamento del contributo deve evidenziare le generalità e il luogo di residenza del raccoglitore, nonché luogo e data di nascita dello stesso e riportare nella causale i riferimenti normativi nonché l’anno di validità o il giorno esatto di decorrenza dell’attività

Quanto costa raccogliere i funghi? 5,00 euro per il Titolo per la raccolta con validità giornaliera; € 10,00 per il Titolo per la raccolta con validità settimanale; € 30,00 per il Titolo per la raccolta con validità annuale (2022); € 60,00 per il Titolo per la raccolta con validità biennale (2022-2023); € 90,00 per il Titolo per la raccolta con validità triennale (2022-2023-2024).

Il versamento dell’importo per il “TITOLO” deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 12374138, intestato a Unione Montana Valle Elvo.

Restano in ogni caso validi sino alla loro naturale scadenza, i tesserini funghi (biennali-triennali) acquistati prima dell’entrata in vigore della nuova norma.

Attenzione però quando si raccoglie: se non si è certi della commestibilità dei funghi è in ogni caso necessario sottoporre l’intero quantitativo raccolto al controllo presso il centro di controllo Micologico dell’A.S.L.