Ailoche, fondi dalla Regione per messa in sicurezza Strona: le parole del presidente Unione Passuello

“La Regione Piemonte ha comunicato che ha provveduto erogare al Comune di Ailoche, un finanziamento di 500.000 euro per realizzare i lavori di sistemazione idraulica ed erosione spondale del Torrente Strona in località Gabbio, al fine di realizzare un sistema di protezione arginale del fiume a difesa della strada provinciale Crevacuore – Postua e della cascina della Famiglia Corradino, a seguito dei danni causati della violenta alluvione che ha colpito il Biellese nell’ottobre del 2020”. A scriverlo, in una nota stampa, il presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale Gian Matteo Passuello.

E aggiunge: “I danni alluvionali, censiti dal servizio tecnico dell’Unione Montana del Biellese Orientale, settore Protezione Civile, con la collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tramite il servizio di emergenza APR (Aereomobili a pilotaggio remoto), ha permesso ai tecnici incaricati di rilevare in tempo reale i danni subiti dal territorio e darne tempestiva comunicazione alla protezione Civile Nazionale e alla Regione Piemonte per agevolare i primi interventi di somma urgenza e successivi lavori di ripristino. Con l’occasione si ringrazia la Regione Piemonte settore Opere Pubbliche, ed in particolare, il Consigliere Regionale Michele Mosca e il suo staff, per l’impegno profuso nel seguire l’iter burocratico amministrativo che ha consentito di finanziare al Comune di Ailoche questa importante opera di messa in sicurezza del territorio”.