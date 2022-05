Team CMR Cossato, domenica al via campionato italiano FMI Ama 2022

Si disputerà questa domenica, sul tracciato di Ponzano di Fermo (FM), la pima prova del Campionato Italiano FMI AMA valevole per i titoli italiani motocross delle classi Expert e Rider. Per quasi tutti i piloti del Coradin Motocross Racing Team Ktm sarà un vero e proprio debutto in un campionato tricolore.

Al via per la classe Rider i giovani motorizzati 125 Giovanni Barboni e Giovanni Gaetani mentre per la classe Expert i motorizzati 250 4t Simone Gasparini, Francesco Dionisio e Mattia Moretti. Organico quindi quasi al completo per il team cossatese (assente Alberto Pavesi che rientrerà alla seconda gara) che punta in questa trasferta marchigiana prima di tutto, spiega il team principal Marco Coradin, a dare i ragazzi la possibilità di confrontarsi con piloti nuovi su tracciati nuovi incrementando la loro esperienza di gara. Gli orange del CMR di Cossato arrivano da una prima fase del campionato regionale Piemonte molto intensa. Nella classe Rider MX2 Giovanni Barboni ha ottenuto nella prova di Vercelli un 26° posto mentre ad Orbassano il 23° posto.

Il suo compagno di categoria Giovanni Gaetani ha chiuso 27° a Vercelli e 22° ad Orbassano. Barboni e Gaetani occupano rispettivamente la 19° e 20° posizione nel campionato Rider MX2 Piemonte. Anche Pavesi e Dionisio, portacolori nella classe Expert Mx2, hanno gareggiato a Vercelli ottenendo rispettivamente il 26° e 22° posto mente ad Orbassano rispettivamente il 13° e 14° posto. Francesco Dionisio occupa quindi la 12° piazza nel Campionato Regionale Piemonte Expert Mx2 mentre Alberto Pavesi occupa la 14° posizione. Nella Categoria Fast MX2, il campione regionale 2021 Expert Simone Gasparini, ha già disputato 3 prove.

Ha ottenuto il quinto posto nella prova di Trofarello, l’8° posto nella prova di Cassano Spinola e il 5° posto a Pinerolo. In quest’ultima prova è stato affiancato dalla new entry del team Mattia Moretti, cossatese, vicecampione regionale expert mx2 2021, che ha chiuso al 8° posto. Gasparini si trova ora in sesta posizione in campionato mentre Moretti è al 10° posto. Appuntamento quindi per domenica 8 a Ponzano di Fermo per la prima dell’Italiano AMA FMI le cui gare potranno essere seguite con il live timing sul sito mgmtiming.it