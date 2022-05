I Faggi: dalle auto storiche alla crescita personale

Un evento unico con le auto storiche



In occasione della nona edizione del Giro delle Valli Biellesi, I Faggi ospiteranno una sfilata con protagoniste le auto storiche nel pomeriggio di sabato 7 maggio. Dalle ore 16 alle 20 sarà infatti possibile ammirare la sfilata dei veicoli direttamente al club I Faggi, il tutto mentre si gusta un aperitivo sulla splendida terrazza del circolo. Per motivi organizzativi della competizione tutto il giorno di sabato l'ingresso al circolo I Faggi potrà avvenire solo da via della Spegola. Prenotazioni al numero 342.8018745.







Aperitivo in villa



Giovedì 12 maggio proseguono gli appuntamenti al circolo I Faggi con “Aperitivo in villa”, un incontro sul tema del talento e del successo a cura del formatore, coach ed esperto di marketing relazionale Andrea Colombo. Si partirà alle 17 con l’aperitivo, per poi procedere con il vero e proprio evento formativo alle 17:30. Concluderà la giornata un secondo aperitivo che darà la possibilità ai partecipanti di conoscersi ed entrare in contatto. Prenotazioni al numero 342.8018745.







Tennis: I faggi scendono in campo in serie C



I Faggi partecipano alle competizioni a squadre della Serie C con rappresentative sia maschile che femminile.











