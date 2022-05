5 atleti della Ippon 2 qualificati ai campionati italiani Juniores Fijlkam

Sabato 30 aprile, si sono tenute, al Pala Loro Piana di Borgosesia, le Qualificazioni Regionali FIJLKAM per la partecipazione ai Campionati Italiani Juniores, categoria a cui appartengono i ragazzi di 16 e 17 anni di età.

La Ippon 2 affida alla competenza del D.T. Feggi Maurizio e dell’A.Allenatore Taglioretti Thomas la preparazione degli agonisti e, per l’occasione, ha schierato 6 atleti di cui 5 hanno ottenuto il lasciapassare per le Finali Nazionali. Medaglia d’Oro per Giulio Giacobbe (-50 kg), 2º Alessio Durante (-76 kg), 3ª Cristina De Rosso (-53 kg), 3ª Tasnim Nahhal (-66 kg), 3º Ludovico Iacazio (-68 kg), 5ª Nisserine Boussaid (-53 kg). In virtù dei risultati ottenuti Giulio, Alessio, Cristina, Ludovico e Nisserine parteciperanno alle Finali Nazionali ad Ostia. Ancora in pista la società biellese, il giorno seguente, per il “3° Trofeo città di Borgosesia”, gara Interregionale a cui erano iscritti atleti di 36 Società provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria.

La Ippon 2 ha partecipato con 10 nuove leve alle prime armi che hanno ancora molto da imparare, ma stanno dimostrando di essere sulla strada giusta e sono cariche di entusiasmo. Numerose le medaglie raccolte: 2º Lorenzo Curtolo (CA -52 kg), 3ª Beatrice Nicastro (CA -47 kg), 2ª Caterina Sasso (ES -56 kg), 3ª Francesca Magliola (ES -35 kg), 3ª Vittoria Pozzo (ES -40 kg), 3ª Letizia Cardinale (ES -40 kg), 5ª Chiara Petti (ES -45 kg). Zoe Trotto, Nicolas Aggerholm e Matteo Bonello hanno svolto buone prove, ma non sono state sufficienti per raggiungere le fasi finali.