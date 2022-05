Biella: CReA lancia la sua prima Capsule Collection: "La moda in poltrona"

“La voglia di rivedere i nostri clienti era veramente molto forte! Ma lo volevamo fare con stile !”

Così inizia il racconto di Andrea Bora e Samuel Grossi, titolari di CReA, Laboratorio d’interni, in via Bertodano, 1. “Dopo questi due anni molto difficili poter incontrare nuovamente le persone, potersi vedere e brindare all’arrivo della primavera con nuovi progetti nei nuovi spazi era diventata un’idea che avevamo nel cassetto fin da gennaio. Ci è sempre piaciuto molto creare degli eventi e coinvolgere altre realtà del nostro territorio. Per questa occasione volevamo, però, trovare un’azienda di alto livello e ci siamo riusciti! Con Tessitura Ubertino abbiamo fatto alcuni incontri per meglio raccontare il progetto: creare una poltrona unica, con un abito sartoriale. Viste le loro collezioni di tessuti fantastici avevamo solo l’imbarazzo della scelta: una fantasia o l’altra? Nell’indecisione di cosa lasciare indietro abbiamo aggiunto, alle poltrone, una selezione di cuscini, di svariate misure, affinché anche i nostri Clienti potessero apprezzare le varianti, i colori e le sfumature dei tessuti".

Il risultato? "La moda in Poltrona", la prima Capsule Collection del laboratorio di interni CReA, per dare un taglio fashion al design, presentata 5 maggio. "E dove - continuano Andrea e Samuel - meglio che nel nostro Biellese, si poteva trovare questa opportunità? Cosa poteva mancare ad una serata di questo genere? Un lato solidale, sempre legato al nostro territorio. Abbiamo pensato a Lilt, al lavoro sull’informazione e sulla prevenzione che con tanta attenzione stanno portando avanti".

Andrea e Samuel esprimono un particolare ringraziamento a: Studio Anna Fileppo, Ristorante “Casa Mia” e Cantine Villa Guelpa.