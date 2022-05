Jean Louis David di Biella riserva una nuova promozione su prodotti e servizi per tutto il mese di maggio

Se si parla di hairstyle, la primavera e l’estate vedono una sola parola chiave per portare lucentezza e stile ai capelli: “finish”, ovvero la realizzazione di una messa in piega morbida, duratura e adatta ad ogni tipo di capello. Liscia, riccia o mossa, è importante che ogni piega sia realizzata con cura utilizzando i prodotti giusti, che evitino il danneggiamento del capello e lo proteggano dalle alte temperature di ferro e piastra.



Tra i finish più richiesti di questa stagione troviamo l’effetto “riccio sauvage”, realizzato applicando il prodotto ‘go style mousse JLD’ direttamente sul capello umido e, dopo l’asciugatura, arricciandolo con un ferro di diametro piccolo, terminando con un effetto spettinato; per uno stile più rock invece, la piega viene realizzata usando un effetto frisé solo su alcune ciocche; infine, per uno style morbido e naturale, i capelli vengono asciugati con una spazzola grande dopo aver applicato ‘go style brush cream JLD’.





Il salone Jean Louis David di Biella, posizionato all’interno della galleria di Esselunga, dal 6 maggio al 5 giugno, ha realizzato una promo speciale che riguarda proprio l’acquisto dei prodotti ideali alla preparazione alla piega e ai servizi offerti dal salone stesso: basterà presentare in cassa uno screen di questo articolo per godere dello sconto di € 8 su € 50 oppure di € 18 su € 80. Il salone Jean Louis David si trova a Biella, all’interno del centro commerciale “I Giardini” (Esselunga). Per informazioni: Tel. 015 849 3080 Pagina Facebook: www.facebook.com/JeanLouisDavidBiella Pagina Instagram: www.instagram.com/jld_biella_esselunga